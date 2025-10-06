Zoo Krefeld

Duitse dierentuin opent nieuw apenhuis na rampzalige brand

VIDEO De mensapen in de Duitse dierentuin Zoo Krefeld hebben eindelijk een nieuw thuis, bijna zes jaar na een verwoestende brand die wereldwijd opschudding veroorzaakte. Het dierenpark, vlak over de grens bij Venlo, opende afgelopen vrijdag het MenschenaffenWald: het eerste onderdeel van een groter centrum.

De twee West-Afrikaanse chimpansees Bally (52) en Limbo (32) zijn de enige dieren die de vuurzee in de nieuwjaarsnacht van 2020 overleefden. Destijds kwamen tientallen bewoners om het leven, waaronder acht mensapen. De brand werd veroorzaakt door een wensballon die op het dak van het oude apenhuis terechtkwam. De drie vrouwen die de lampion oplieten, kregen later boetes opgelegd.

In hun nieuwe onderkomen beschikken Bally en Limbo over een buitenverblijf van 14 meter hoog en verschillende binnenruimtes tot 8 meter hoogte. De verblijven zijn voorzien van klimmogelijkheden, bomen, struiken en een kunstmatige termietenheuvel waar de chimpansees voedsel kunnen opvissen. Volgens de dierentuin biedt de inrichting veel meer ruimte voor natuurlijk gedrag.



Kuifmangabeys

Naast de chimpansees wonen ook drie jonge gorilla's in het complex: Pepe (10), Bobóto (6) en Santu (4), zonen van zilverrug Kidogo. Binnenkort komen ook twee vrouwelijke kuifmangabeys naar het verblijf, een bedreigde apensoort die nieuw is voor de dierentuin.



De realisatie van het Mensapenbos kostte ongeveer 11 miljoen euro. In totaal investeert de stad Krefeld ruim 20 miljoen euro in het complete Affenpark, dat de komende jaren verder wordt uitgebreid met verblijven voor onder meer orang-oetans.