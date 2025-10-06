Efteling

Mysterieus figuur duikt op bij Danse Macabre in de Efteling: de Kattenvanger

FOTO'S In het Huyverwoud van de Efteling is een nieuw personage opgedoken. Vanaf vandaag kunnen bezoekers in de omgeving van Danse Macabre een raadselachtige steltloper tegenkomen: de Kattenvanger. Het karakter hoort bij de entertainmentact De Huyveraars.

Als onderdeel van De Huyveraars verschenen in april al schuifelende monniken in het griezelgebied. In mei introduceerde de Efteling de onheilspellende Wammes: een lange, bebaarde man met een donkere mantel, die zijn hoofd naar beneden kan laten zakken.

Looopings kon toen al melden dat nog gewerkt werd aan een figuur met de naam de Kattenvanger. Die is nu alsnog in het park verschenen. Het gaat om een steltloper met een verweerd uiterlijk. Hij draagt een lange, versleten bruine jas met rafelige mouwen en een oude hoed.



Miauwende kat

Het verhaal achter Danse Macabre gaat over het Onnoembare: het kwaad, dat zich kan vermommen als een schattig zwart katje. De term Kattenvanger suggereert dat het personage in staat is om het kwaad te verdrijven. Rond hem klinkt voortdurend het geluid van een miauwende kat.



Zijn gezicht is wit, deels verborgen achter een gebarsten schedelmasker met donkere oogkassen. Onder de hoed piekt lang roodbruin haar. Aan een houten staf bungelen macabere voorwerpen, waaronder een schedel. Opvallend zijn zijn handschoenen met botachtige vingers, waarmee hij dreigend kan wijzen.



Geluk

Op zijn borst hangt een leren band met een metalen medaillon en de Latijnse tekst Fortuna Nobiscum Est: het geluk is met ons. Met de komst van de Kattenvanger is de act De Huyveraars compleet. In de Efteling-app is te vinden wanneer de huiveringwekkende figuren ten tonele verschijnen, al weten bezoekers vooraf nooit wie ze zullen aantreffen.







































