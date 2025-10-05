Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Efteling-fans horen vertrouwde muziek in Europa-Park: Duitse concurrent kiest voor Danse Macabre

Vandaag, 12.56 uur

VIDEO Efteling-fans zullen raar opkijken als ze in de halloweenperiode door het Duitse Europa-Park wandelen. Vanwege Halloween draait het pretpark regelmatig de Danse Macabre, de dodendans die in Nederland bekendheid verwierf door het Spookslot in de Efteling én opvolger Danse Macabre.

Hoewel de klanken voor de meeste Nederlanders inmiddels onlosmakelijk verbonden zijn met de Efteling, is de compositie uiteraard niet bedacht door het Kaatsheuvelse sprookjespark. Danse Macabre is een symfonisch gedicht dat in 1874 werd gecomponeerd door de Franse componist Camille Saint-Saëns.

De Efteling introduceerde de griezelige soundtrack in 1978 in het Spookslot, gesloten in 2022. In 2024 keerde het iconische muziekstuk terug in de vervangende attractie, nota bene vernoemd naar de dodendans. Het gebruik ervan door Europa-Park zal Efteling-fanaten niet ontgaan.

Cincinnati Pops Orchestra
Voor hen heeft Danse Macabre inmiddels een bijna exclusieve Efteling-klank gekregen. Europa-Park koos voor een uitvoering door het Cincinnati Pops Orchestra. In het Spookslot was een variant door het Londense Philharmonia Orchestra te horen, voor Danse Macabre dook Efteling-huiscomponist René Merkelbach zelf de studio in met een 75-koppig orkest.



Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be