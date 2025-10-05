Europa-Park Resort

Efteling-fans horen vertrouwde muziek in Europa-Park: Duitse concurrent kiest voor Danse Macabre

VIDEO Efteling-fans zullen raar opkijken als ze in de halloweenperiode door het Duitse Europa-Park wandelen. Vanwege Halloween draait het pretpark regelmatig de Danse Macabre, de dodendans die in Nederland bekendheid verwierf door het Spookslot in de Efteling én opvolger Danse Macabre.

Hoewel de klanken voor de meeste Nederlanders inmiddels onlosmakelijk verbonden zijn met de Efteling, is de compositie uiteraard niet bedacht door het Kaatsheuvelse sprookjespark. Danse Macabre is een symfonisch gedicht dat in 1874 werd gecomponeerd door de Franse componist Camille Saint-Saëns.

De Efteling introduceerde de griezelige soundtrack in 1978 in het Spookslot, gesloten in 2022. In 2024 keerde het iconische muziekstuk terug in de vervangende attractie, nota bene vernoemd naar de dodendans. Het gebruik ervan door Europa-Park zal Efteling-fanaten niet ontgaan.



Cincinnati Pops Orchestra

Voor hen heeft Danse Macabre inmiddels een bijna exclusieve Efteling-klank gekregen. Europa-Park koos voor een uitvoering door het Cincinnati Pops Orchestra. In het Spookslot was een variant door het Londense Philharmonia Orchestra te horen, voor Danse Macabre dook Efteling-huiscomponist René Merkelbach zelf de studio in met een 75-koppig orkest.