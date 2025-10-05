Bobbejaanland

Bobbejaanland versoepelt omstreden brillenverbod in attracties

Bobbejaanland komt terug op het strenge brillenverbod dat onlangs werd ingevoerd. Na twee weken heeft het Vlaamse pretpark besloten om de controversiële maatregel te versoepelen. Brillen mogen voortaan in de meeste attracties weer gedragen worden. Alleen bij drie rides blijft het verbod van kracht.

Het park voerde in september een strengere handhaving in: bij vrijwel alle mechanische attracties moesten brillendragers hun bril afzetten, zelfs als die met een bandje was vastgemaakt. Dat leidde tot veel onbegrip onder bezoekers die zonder bril nauwelijks iets kunnen zien.

Volgens een woordvoerster is het beleid na evaluatie aangepast. "We hebben besloten om de maatregel weer bij te sturen", zegt ze. "Enkel in Sledge Hammer, Typhoon en Fury informeren wij bezoekers dat brillen niet gedragen mogen worden. In die gevallen waarin een bril met een strap of riem stevig kan worden vastgemaakt, is dit wel toegestaan."



Waarschuwing

Bij andere attracties volstaat voortaan een waarschuwing. "Daar informeren we gasten dat voorzichtigheid is geboden bij brillen", aldus de voorlichtster. "Meestal gaat het dan om bezoekers die hun bril op hun hoofd hebben staan in plaats van op de neus."



De drie attracties waar het verbod blijft gelden, behoren tot de intensievere belevingen van Bobbejaanland: Sledge Hammer is een giant frisbee met een topsnelheid van zo'n 100 kilometer per uur, Typhoon is een rollercoaster met vier inversies en Fury is een 43 meter hoge lanceerachtbaan.



