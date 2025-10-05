Marveld Recreatie

De glijbaan in pretpark Bommelwereld glijdt niet: afgesloten voor publiek

In het nieuwe overdekte pretpark Bommelwereld is een attractie niet toegankelijk. Bezoekers van het attractiepark in Groenlo, dat eergisteren werd geopend, moeten momenteel de grote matjesglijbaan Roetsjbaan missen. De reden: de glijbaan van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln glijdt niet.

Om die reden is de doorgang provisorisch afgesloten met afzetpaaltjes en rood koord. Op testdagen konden proefpersonen afgelopen week al aan den lijve ondervinden dat de familieglijbaan behoorlijk stroef was: zowel met als zonder matje was er nauwelijks beweging in te krijgen.

Het lijkt erop dat het materiaal nog behandeld moet worden voordat men daadwerkelijk kan glijden. De Roetsjbaan is niet zomaar een attractie: het is één van de manieren om de grote Bommelwereld-attractiehal binnen te komen. Bezoekers kunnen gebruikmaken van trappen, een 210 meter lange hellingbaan óf de vierdubbele glijbaan.