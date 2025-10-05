Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Marveld Recreatie

De glijbaan in pretpark Bommelwereld glijdt niet: afgesloten voor publiek

Vandaag, 11.37 uurBeeld: @Deaver_23

In het nieuwe overdekte pretpark Bommelwereld is een attractie niet toegankelijk. Bezoekers van het attractiepark in Groenlo, dat eergisteren werd geopend, moeten momenteel de grote matjesglijbaan Roetsjbaan missen. De reden: de glijbaan van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln glijdt niet.

Om die reden is de doorgang provisorisch afgesloten met afzetpaaltjes en rood koord. Op testdagen konden proefpersonen afgelopen week al aan den lijve ondervinden dat de familieglijbaan behoorlijk stroef was: zowel met als zonder matje was er nauwelijks beweging in te krijgen.

Het lijkt erop dat het materiaal nog behandeld moet worden voordat men daadwerkelijk kan glijden. De Roetsjbaan is niet zomaar een attractie: het is één van de manieren om de grote Bommelwereld-attractiehal binnen te komen. Bezoekers kunnen gebruikmaken van trappen, een 210 meter lange hellingbaan óf de vierdubbele glijbaan.

Meer Marveld Recreatie
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be