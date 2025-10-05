Attractiepark Toverland

Stroomuitval gooit roet in het eten tijdens eerste Halloween Night in Toverland: scare zone en walkthrough ontruimd

FOTO'S Toverland heeft zaterdagavond een scare zone en een walkthrough moeten ontruimen. De reden: de stroom was uitgevallen, waardoor beide belevingen in totale duisternis gehuld waren. Het horrorgebied Unmasked: Wunderball Masqué en een bijbehorende betaalattractie Unmasked: Waltzthrough waren ongeveer een uur lang niet toegankelijk.

In het attractiepark vond de eerste Halloween Night van het seizoen plaats. Door het stroomprobleem viel iets voor 19.30 uur alle verlichting in de omgeving in één klap uit: bezoekers én acteurs in Unmasked zagen plotseling geen hand voor ogen. Om risicovolle situaties te voorkomen, ging Toverland onmiddellijk over tot het leeghalen van de zone en de walkthrough.

Opgetrommelde medewerkers blokkeerden vervolgens geruime tijd de doorgangen richting het gebied. Pas zo'n uur later sprongen de lampen, rookmachines en speakers weer aan. Kort daarna kon ook Unmasked: Waltzthrough heropend worden. De wachtrij liep daar vervolgens gigantisch op.



Opstopping

Doordat de walkthrough tijdens de stroomuitval tijdelijk dicht was, konden bezoekers met een tijdvak of vip-pas hun ticket een tijdlang niet verzilveren. Na de heropening kwamen ze alsnog massaal opdagen. In combinatie met de relatief lage capaciteit van de attractie leidde dat tot een flinke opstopping.



De wachtrij groeide razendsnel en slingerde op het hoogtepunt helemaal door tot aan de ingang van parkdeel Ithaka, waar houten achtbaan Troy staat. De laatste bezoekers verlieten de Waltzthrough rond middernacht: een uur na sluitingstijd. Toverland vraagt 6 euro per persoon voor de ervaring. De toevoeging is ook inbegrepen bij de Fear Pass van 62,50 euro.











