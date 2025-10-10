Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Walibi Holland veilt unieke Fright Nights-items in livestream

Vandaag, 17.26 uur

Walibi Holland gaat bijzondere spullen uit het Fright Nights-archief veilen. Eddie de Clown presenteert komende week een livestream met een bijzondere veiling. Om het 25-jarig bestaan van het populaire horror-evenement te vieren, gaan enkele exclusieve halloweenitems onder de hamer.

Eddie vervult de rol van veilingmeester. De livestream vindt plaats op TikTok, op maandagavond 13 oktober van 19.45 uur tot 21.00 uur. "Bied live mee bij Eddie's veilinghuis en win unieke halloweenitems!", laat Walibi weten op social media.

Wat er precies onder de hamer gaat, is nog afwachten. De slogan van de Fright Nights is dit jaar Souls for Sale. Er werd een commercial ontwikkeld waarin Eddie de Clown freaks laat bieden op een vrouw. Na ophef is het spotje teruggetrokken, maar het veilingthema bleef ongewijzigd.

Veilinghamer
Als alternatief ontwikkelde Walibi korte filmpjes voor social media waarin Eddie steeds een andere Fright Nights-griezel veilt. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van beelden van eerdere seizoenen. In het park zelf komt het thema niet terug, met uitzondering van een veilinghamer die kort voorbijkomt in een show met de clown.

Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be