Walibi Holland

Walibi Holland veilt unieke Fright Nights-items in livestream

Walibi Holland gaat bijzondere spullen uit het Fright Nights-archief veilen. Eddie de Clown presenteert komende week een livestream met een bijzondere veiling. Om het 25-jarig bestaan van het populaire horror-evenement te vieren, gaan enkele exclusieve halloweenitems onder de hamer.

Eddie vervult de rol van veilingmeester. De livestream vindt plaats op TikTok, op maandagavond 13 oktober van 19.45 uur tot 21.00 uur. "Bied live mee bij Eddie's veilinghuis en win unieke halloweenitems!", laat Walibi weten op social media.

Wat er precies onder de hamer gaat, is nog afwachten. De slogan van de Fright Nights is dit jaar Souls for Sale. Er werd een commercial ontwikkeld waarin Eddie de Clown freaks laat bieden op een vrouw. Na ophef is het spotje teruggetrokken, maar het veilingthema bleef ongewijzigd.



Veilinghamer

Als alternatief ontwikkelde Walibi korte filmpjes voor social media waarin Eddie steeds een andere Fright Nights-griezel veilt. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van beelden van eerdere seizoenen. In het park zelf komt het thema niet terug, met uitzondering van een veilinghamer die kort voorbijkomt in een show met de clown.