Attractiepark Toverland

Het staat niet op de kaart, maar Toverland serveert alleen vegetarische kroketten in restaurant

In het grote bedieningsrestaurant van Toverland kunnen bezoekers geen vleeskroketten meer krijgen. Wie kroketten bestelt in eetgelegenheid The Flaming Feather, krijgt altijd een vegetarische variant. Dat staat echter niet aangegeven op de kaart. Ook de kipsaté en de salade met kip zijn altijd vegetarisch: men maakt gebruik van vegetarische imitatiekip.

The Flaming Feather bevindt zich in themawereld Avalon. De verandering werd afgelopen voorjaar doorgevoerd, maar kwam tot nu toe niet in de publiciteit. "We maken deze keuze omdat we het belangrijk vinden om ook op het gebied van vlees toe te werken naar een duurzamer en gebalanceerd aanbod", laat een woordvoerder aan Looopings weten.

Hij geeft aan dat Toverland wel blijft letten "op kwaliteit en smaakbeleving". "Gasten reageren gelukkig bijna alleen maar positief op de gerechten die we serveren. En voor wie toch de voorkeur geeft aan een vleesgerecht staan er nog voldoende alternatieven op de kaart."



Transparantie

Volgens Toverland was het tot nu toe niet nodig om - in het kader van transparantie - bij de vleesloze kroketten een vegasymbool op het menu te zetten, zoals wel bij de saté staat. "Want de term kroket verwijst in de basis naar een gepaneerde, gefrituurde rol met vulling van ragout". Dat kan zowel met als zonder vlees, zo is het idee.



De voorlichter belooft wel dat de situatie intern nog eens geëvalueerd zal worden. "Hoewel we hier in het restaurant weinig tot geen vragen over krijgen, is het wel of niet benoemen van termen als vegetarisch of zonder vlees iets wat we continu evalueren en nog eens tegen het licht zullen houden."