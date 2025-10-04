Marveld Recreatie

Dit is het restaurant in het nieuwe pretpark Bommelwereld: menu en prijzen

FOTO'S Wat kost een frietje met een cola in het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld? Het overdekte attractiepark in Groenlo ging gisteren officieel open voor publiek. Daarmee opende ook voor het eerst Restaurant Cant & Claer, de grote eetgelegenheid in de attractiehal. Het assortiment bestaat uit onder meer pizza's, poffertjes, churros, snacks, broodjes, pannenkoeken en ijs.

Voor het populairste pretparkvoedsel - een portie friet - vraagt Bommelwereld 3,30 euro zonder saus en 3,90 euro met saus. Snacks kosten tussen de 2,40 en 2,70, burgers tussen de 4,70 en 4,90 euro. De prijs van een portie met twintig minisnacks is 9,50 euro. Een wit puntje kan voor 1,20 euro bijbesteld worden.

Op het gebied van poffertjes zijn er twee opties: poedersuiker en roomboter (8 euro) of slagroom en Nutella (9 euro). Churros met bruine suiker gaan voor 6 euro over de toonbank, met Nutella kosten ze 6,50 euro. Bommelwereld biedt vier soorten pizza aan: margherita, salami, kip en groenten, voor 10,50 tot 14,50 euro.



Knakworst

Pannenkoeken zijn er in negen verschillende soorten, zowel zoet als hartig. De prijzen: 9,60 euro voor de goedkoopste pannenkoek, 15 euro voor de duurste. De prijs van een borrelplank voor vier personen is 25 euro. Lunchen kan ook met tomatensoep (6,50 euro) en broodjes gezond, brie, kipshoarma, rauwe ham of knakworst (3,90 tot 12,60 euro).



Een koud drankje kost 3,20 tot 3,40 euro, een alcoholische versnapering 3,90 tot 5,20 euro. Eén van de specialiteiten is Bommel Bier: meergranen blondbier met een alcoholpercentage van 4,3 procent. Verder schenkt men op biergebied vier Grolsch-varianten en Liefmans.



QR-code

De rest van de kaart bestaat uit lekkernijen voor bij de koffie, zoals appelgebak, cheesecake, schuimgebak en muffins (3,50 tot 4,70 euro) en ijs, waaronder coupes, hoorntjes, milkshakes en slush (2,20 tot 7 euro). Bestellen kan niet alleen aan de kassa, maar ook via bestelzuilen en door een QR-code op een tafel te scannen.











































