Efteling

Foto: wespen duiken massaal op zoete Efteling-snack, zelfs in de herfst

Wespen blijken nog volop actief te zijn in de Efteling, zelfs in oktober. Bij horecapunt 't Verwende Nest werden vrijdag meerdere wespen gespot die zich tegoed deden aan populaire snack; de Kurkentrekkers. Een bezoeker deelde een foto op X waarop te zien is hoe de insecten massaal op het zoete brooddeeg afkomen.

De dieren zaten opvallend genoeg op producten die nog bestemd waren voor verkoop, blijkt uit het onsmakelijke beeld. "Op sommige plaatsen toch nog veel wespen, zoals hier bij 't Verwende Nest", schreef de fotograaf. "Daardoor heb je misschien toch minder zin in zo'n Kurkentrekker. Ze konden er helaas weinig aan doen, aldus een medewerkster."

De Kurkentrekker is een specialiteit van het horecapunt, dat sinds 2021 onderdeel uitmaakt van speeltuin Nest in het Ruigrijk. De snack bestaat uit spiraalvormig gebakken brooddeeg dat wordt bestrooid met suiker en kaneel of gevuld met mousse, fruit en andere zoetigheden.



