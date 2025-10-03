Pleasurewood Hills

Engels zusterpark van Hellendoorn en Drievliet verkocht: nieuwe eigenaar voor Pleasurewood Hills

De eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet neemt afscheid van een Engelse locatie. Parkengroep Looping, waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk staat, verkoopt Pleasurewood Hills. De bestemming, gelegen bij de kustplaats Lowestoft, wordt overgedragen aan de Britse exploitant Premier Attractions.

Dat blijkt uit een verklaring van Looping. Premier Attractions is een familiebedrijf van de familie Stokes, dat actief is in de exploitatie van seizoensgebonden attracties in het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten en Azië. Volgens Looping is de nieuwe eigenaar "het best gepositioneerd om het volledige potentieel van Pleasurewood Hills te benutten".

Pleasurewood Hills maakte sinds 2011 deel uit van de Looping-groep, toen het park samen met zes andere locaties werd overgenomen van Walibi- en Parc Astérix-eigenaar Compagnie des Alpes. "Het park heeft een bijzondere plek in de geschiedenis en het hart van Looping", schrijft de onderneming.



Rode cijfers

Het Engelse attractiepark verkeerde de afgelopen jaren in financieel zwaar weer. Uit recente jaarcijfers bleek dat Pleasurewood Hills in 2024 een verlies van ruim 400.000 euro noteerde. Ook in 2023 draaide het park al rode cijfers. Er werden de laatste jaren nauwelijks nieuwe attracties geopend.



Looping bedankt in de verklaring directeur Ricky Lark en zijn team "voor hun toewijding en harde werk in de afgelopen jaren". De groep wenst hen en de nieuwe eigenaren "veel succes in dit nieuwe hoofdstuk". Pleasurewood Hills bestaat sinds 1983. "We kunnen niet wachten om onze visie en toekomstplannen met jullie te delen", meldt het nieuwe management op social media.



Uitbreidingen

De verkoop komt op een moment dat Looping juist bezig is met uitbreidingen elders in Europa. De groep nam de afgelopen maanden nog meerdere locaties over: Parc Saint Paul en themapark Terra Botanica in Frankrijk en waterpark Waterworld in Engeland. In totaal bezit de organisatie zo'n twintig parken in acht landen.



