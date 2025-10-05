Disneyland Paris

Fans halen 21.000 euro op voor korte film geïnspireerd op Phantom Manor in Disneyland Paris

VIDEO Een crowdfuningsdactie voor een speelfilm over Phantom Manor in Disneyland Paris lijkt uit te groeien tot een groot succes. Filmmaker Johan Souply en zijn team zamelden via het Franse platform Ulule al ruim 21.000 euro in, meer dan het dubbele van het oorspronkelijke doel van 10.000 euro.

De korte film, gebaseerd op de attractie en de bijbehorende fictieve stad Ravenswood, is bedoeld als eerbetoon aan het klassieke Disney-verhaal. Disney werkt er zelf niet aan mee. De makers kondigden aan dat de productie meerdere filmsets zal omvatten, waaronder een indrukwekkend exterieur van het landhuis.

Volgens de initiatiefnemers duurde het ontwerpen en bouwen van de sets bijna twee jaar. Dankzij het overschreden streefbedrag kan het team nu zeven draaidagen realiseren, in plaats van de vijf waar aanvankelijk op was gehoopt. De campagne, die voorlopig tot 10 oktober loopt, trok al meer dan 370 donateurs.



Bruid

De film zal naar verwachting in 2026 verschijnen. Hoewel het project niet officieel verbonden is aan Disney, is de productie volgens de makers een liefdevolle hommage aan het verhaal achter Phantom Manor, waarin een bruid eeuwig ronddoolt in het spookhuis van cowboystad Thunder Mesa.