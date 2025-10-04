Kermis

Kermisattractie Energizer te koop na aangrijpend bericht van eigenaar

De spectaculaire kermisattractie Energizer staat te koop. Dat heeft kermisondernemer Tonny Kroon bekendgemaakt. De Nederlandse thrillride, die sinds dit jaar op verschillende grote kermissen te zien is, wordt verkocht "door omstandigheden". Uit respect voor de betrokkenen vraagt Kroon alleen serieuze belangstellenden contact op te nemen.

Kort voor het verkoopbericht verscheen op Facebook een aangrijpende update van eigenaar Niek Moonen. "Vandaag de uitslagen gehad van alles wat ik de afgelopen weken weer heb gehad", schreef hij. "Helaas was het niet waar we op gehoopt hadden met z'n allen. Ik heb helaas niet lang meer te leven en behandeling is niet meer mogelijk."

Moonen bedankt iedereen die hem de laatste weken heeft gesteund. Hij haalde de Energizer in 2022 naar Nederland. De 17,5 meter hoge attractie werd gebouwd door de Italiaanse fabrikant Technical Park en maakte eerder furore in onder meer Frankrijk en Tsjechië. Na een grootschalige verbouwing kreeg de machine in 2024 zijn Nederlandse première in Enschede.



Breda

De Energizer geldt als een van de meest opvallende nieuwe kermisattracties van de afgelopen jaren. De ride heeft dertig zitplaatsen en bestaat uit een draaiende arm met een roterende schijf. Volgens de Kermisbond was het "een prachtige aanwinst in het Nederlandse kermislandschap". Komende week is de attractie nog te zien op de kermis in Breda.



