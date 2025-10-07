Walibi Holland

Borrelen met een duister randje: Walibi Holland presenteert The Unhappy Hour

VIDEO Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland krijgen dit najaar de kans om te borrelen in duistere sferen. Het pretpark presenteert The Unhappy Hour: de opvolger van de Dinner Experience in horror-walkthrough Camp of Curiosities. In plaats van een all-you-can-eat-maaltijd schotelt Walibi nu borrelplanken voor, met een shotje en tafelwater.

Daarnaast krijgen deelnemers twee muntjes voor een drankje: frisdrank, bier, wijn of rosé. Op de kaart staat ook een speciale Soulstar Cocktail, waarvoor beide muntjes opgeofferd moeten worden. De beleving, bereikbaar via een brug naast spookhuis Jefferson Manor, vindt plaats in caravans die zijn opgesteld midden in Camp of Curiosities.

Een videocompilatie laat zien wat het publiek van The Unhappy Hour kan verwachten. Op de tafels ligt een papier met een korte introductietekst. Daarin wordt een reiziger aangesproken die tijdelijk mag uitrusten in een caravan, maar tegelijk wordt gewaarschuwd voor een ontsnapte freak.



Laatste uur

Het verhaal beschrijft hoe dit angstaanjagende wezen ooit deel uitmaakte van het gezelschap en werd verraden en opgesloten, maar nu op vrije voeten is. Reizigers moeten dus op hun hoede zijn. De brief eindigt met een onheilspellend advies: geniet van het eten en het moment van rust, maar zorg dat het niet je laatste uur wordt.



In de caravan krijgen gasten van tijd tot tijd gezelschap van een hysterische circusartiest en zijn dominante, chagrijnige vader. Als de borrelplanken leeg zijn, wordt duidelijk wie de ontsnapte freak is: hij deinst er niet voor terug om de bezoekers te terroriseren met een kettingzaag. The Unhappy Hour is alleen online te boeken, voor 25 euro per persoon.