Efteling

Gewonde vos gevangen in de Efteling: dier herstelt in wildopvang

Vandaag, 13.24 uur

Personeelsleden van de Efteling hebben donderdag hulp ingeschakeld van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost om een gewonde vos te redden. Het dier liep met een verwonding aan een poot door het attractiepark in Kaatsheuvel en kon zichzelf niet meer redden.

Vrijwilligers van de dierenambulance wisten de vos samen met Efteling-medewerkers veilig te vangen en tijdelijk in te sluiten. Vervolgens is het dier overgebracht naar een wildopvang, waar het nu verder wordt verzorgd en kan herstellen van de verwonding.

De actie werd donderdagavond gemeld door de dierenambulance op Facebook, waar ook foto's van de redding verschenen. "Medewerkers van de Efteling vragen onze hulp", liet men weten.

Pinokkio
In de Efteling komt ook een vos voor als sprookjesfiguur: sinds 2016 is het dier te zien als onderdeel van het sprookje van Pinokkio in het Sprookjesbos. Enkele jaren eerder had ook het toenmalige Efteling Golfpark kortstondig een vos als mascotte, onder de naam Reinaert.

