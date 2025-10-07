Attractiepark Toverland

Video: Toverland nodigt bezoekers uit voor onheilspellend vampierbal in Unmasked

VIDEO Toverland heeft afgelopen weekend een nieuwe scare zone én een bijbehorende walkthrough gepresenteerd aan het publiek. De grote nieuwigheid van de Halloween Nights in het Limburgse attractiepark heet Unmasked: een combinatie van een vrij toegankelijk horrorgebied en een betaalde walkthrough. Beide elementen staan in het teken van een gemaskerd bal met vampieren.

In de zone, aangekleed met poorten, kroonluchters en een prieeltje, dansen vampieren op walsmuziek door de menigte. Af en toe worden passanten de stuipen op het lijf gejaagd door de sissende monsters. Op de balustrade van ballenbaan Maximus' Wunderball wisselen twee vampiers elkaar af. Het blijkt de eindscène te zijn van de walkthrough.

De ingang van de beleving bevindt zich halverwege het gebied. Men gebruikt de wachtrij die normaal gesproken bij waterbaan Expedition Zork hoort. Waar bezoekers normaal gesproken links afslaan richting het station van de attractie, wandelen ze nu rechts naar buiten. Het wandelpad van Maximus' Wunderball is getransformeerd tot een horrorwandeling met decors en speciale effecten.



Wunderball Masqué

De finale vindt plaats in een afgesloten ruimte op het balkon, waar aanwezigen te horen krijgen dat ze op de gastenlijst van het bal staan. Daar volgt nog één groot schrikeffect voordat toeschouwers weer naar buiten wandelen. Tickets kosten 6 euro. De zone heet officieel Unmasked: Wunderball Masqué, terwijl de walkthrough de titel Unmasked: Waltzthrough kreeg.



Eigenlijk had Toverland een andere naam in gedachten voor Unmasked: intern werd aanvankelijk gesproken over Masquerade. Die term bleek echter dit jaar al gebruikt te worden door Universal Studios Florida voor een scare zone met nagenoeg hetzelfde thema. Daarom is last minute een nieuwe titel gekozen.



Toeval

"Je bent uitgenodigd voor een gemaskerd bal waar bloeddorstige vampiers zich verschuilen achter sierlijke vermommingen", luidt de beschrijving van Masquerade in Universal. "Als hun maskers vallen, ben jij hun prooi." Volgens Toverland zijn de gelijkenissen tussen Masquerade en Unmasked puur toeval: het plan voor Unmasked zou intern al veel langer op tafel hebben gelegen.