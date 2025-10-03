Efteling

Kwajongensstreken op Spotify: Efteling publiceert muziek van Max & Moritz

De Efteling blijft onvermoeibaar nieuwe muziek online zetten. Vanaf vandaag is de volledige soundtrack van familieachtbaan Max & Moritz online te beluisteren. Ook de deuntjes van het bijbehorende themadeel Anderberg staan op streamingdiensten als Spotify. Het digitale album, gecomponeerd door René Merkelbach, bevat zes nummers.

In totaal gaat het om bijna veertien minuten aan muziek. De tracks heten Streken van Max & Moritz, Ons Verhaal in 't Clubhuis, De Koekoeksklokkenwerkplaats, Max Ontsnapt, Moritz Ontsnapt en Klanken van de Anderberg. De twee Ontsnapt-nummers bevatten de onridemuziek van de powered coaster.

De melodieën stonden eerder al op Spotify, maar die waren geüpload door een fan en niet door de Efteling zelf. Wie de Clubhuis-track aanzet, hoort Ans Verweij een rijmpje voorlezen dat het achtergrondverhaal van de vijf jaar oude attractie uitlegt. "Max en Moritz, niet te stoppen, blijven steeds hun buren foppen", zegt ze onder meer.



Bob

De Efteling spreekt over "vrolijke en ondeugende klanken". "Zet je favoriete nummer aan en waan je meteen weer in de wereld van Max & Moritz." De dubbele achtbaan van fabrikant Mack Rides verving in 2020 de klassieke Bob uit 1985. Voor het thema baseerde hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen zich op een Duits beeldgedicht uit 1865, geschreven en getekend door Wilhelm Busch.



