Efteling

VriendenLoterij lokt klanten met bezoekje aan Danse Macabre, maar Efteling-attractie blijkt dicht te zijn

De VriendenLoterij huurt de Efteling af voor een speciale VriendenLoterij-dag op zaterdag 29 november. In een promotiemail worden klanten gelokt met een bezoekje aan de nieuwste attractie in het park: Danse Macabre. Er is echter één probleem: het spookspektakel zal die dag gesloten zijn.

"Laat u betoveren door de Winter Efteling op zaterdag 29 november", valt te lezen in de mail aan deelnemers van de loterij. "Bezoek de nieuwste attractie Danse Macabre, voor de speciale prijs van 26,50 euro inclusief parkeerkaart, op is op!" Maar klanten die zich verheugen op een ritje in de griezelige ride, komen van een koude kermis thuis.

Een blik op de onderhoudskalender van de Efteling verraadt namelijk dat Danse Macabre op de bewuste dag gesloten zal zijn voor werkzaamheden. Dat is inmiddels ook doorgedrongen bij de loterij. "In de VIP-Kaart nieuwsbrief van 2 oktober stond vermeld dat op 29 november de attractie Danse Macabre kan worden bezocht", staat nu op de website. "Dit is helaas niet het geval, omdat de attractie gesloten is van 24 november tot en met 12 december 2025."



Verwarring

Men biedt "oprechte excuses" aan voor de verwarring. Op de VriendenLoterij-dag zullen volgens de huidige planning ook Sirocco, De Nieuwe Kleren van de Keizer, Het Meisje met de Zwavelstokjes en de Sprookjesboom niet toegankelijk zijn. Een schrale troost: bij dergelijke bedrijfsevenementen wordt doorgaans wel gezorgd voor extra entertainment, bijvoorbeeld een luidruchtige bingo.



