Efteling

Achter de schermen: groot onderhoud bij Efteling-achtbaan Baron 1898

AUDIO De Efteling werkt deze herfst aan een grootschalige opknapbeurt van dive coaster Baron 1898. In de Efteling-podcast Kleine Boodschap vertellen projectleider Robin van Dongen en uitvoerder Lorenzo Langelaar uitgebreid over het negen weken durende onderhoud. De populaire attractie is sinds maandag 1 september gesloten en blijft dicht tot en met vrijdag 31 oktober.

In die periode wordt zowel de baan als het decor grondig vernieuwd. Volgens Van Dongen is het groot onderhoud onderdeel van de tienjaarlijkse onderhoudscyclus. De volledige baan wordt opnieuw geschilderd, de gebouwen krijgen nieuw stucwerk en decoratie, en mechanische onderdelen zoals remmen, motoren en toegangspoorten worden gereviseerd.

Ook de schachttoren komt volledig in de steigers te staan. Een deel van het werk vindt plaats onder een overkapping, zodat de werkzaamheden ook bij slecht weer kunnen doorgaan. Langelaar benadrukt dat het project strak gepland is. Op piekdagen werken er meer dan tachtig mensen tegelijk op de bouwplaats. Er heeft intensief overleg plaatsgevonden met de Zwitserse bouwer Bolliger & Mabillard.



Hooghmoed

Door de beperkte ruimte en de nabijgelegen werkzaamheden aan drie nieuwe vrijevaltorens - de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed - is de logistiek complex. Dagelijks vindt overleg plaats om af te stemmen welke partijen waar kunnen werken. Voor het schilderwerk is een gespecialiseerd Pools team ingeschakeld.



Een deel van de baan wordt met hoogwerkers bereikt, terwijl klimmers al abseilend de moeilijk bereikbare delen aanpakken. Het gedeelte in de tunnel wordt niet met de hand geschilderd, maar gestraald. Naast de coaster zelf krijgen ook de omliggende gebouwen en decoraties een opfrisbeurt.



Bladgoud

Ornamenten worden opnieuw verguld met bladgoud, tegelvloeren en hekwerken worden vervangen en verlichting wordt gemoderniseerd. De Efteling wil ervoor zorgen dat Baron 1898 na deze onderhoudsbeurt weer tien jaar vooruit kan. Als men de planning haalt, beginnen de testritten later deze maand.