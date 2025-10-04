Movie Park Germany

Onverwachte comeback: Movie Park heropent kwakkelende attractie na bijna een jaar

VIDEO Movie Park Germany heeft een kwakkelende attractie onverwachts weer aan de praat gekregen. Door een technisch mankement was de thrillride NYC Transformer dit hele seizoen nog niet operationeel: bezoekers konden vorig jaar november voor het laatst een ritje maken. Nu, bijna een jaar later, draait de zogeheten top spin weer.

De problemen bij NYC Transformer waren zelfs zo hardnekkig dat Movie Park de attractie afgelopen voorjaar verwijderde van de parkplattegrond. Sommige fans vermoedden dan ook dat de klassieker uit 1999 helemaal niet meer open zou gaan. Veel andere Europese parken hebben de afgelopen jaren al afscheid genomen van hun top spin, juist vanwege aanhoudende defecten.

Movie Park besloot toch weer te investeren in de toekomst van NYC Transformer. Dat wierp zijn vruchten af: na lang wachten functioneert de top spin weer. De heropening komt geen moment te vroeg, want vorige week startte het populaire Halloween Horror Festival. Het evenement staat traditiegetrouw garant voor hoge bezoekersaantallen.