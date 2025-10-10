Welkom!
Attractiepark Toverland

Nieuwe halloweensouvenirs in Toverland verwijzen naar spookhuizen en scare zones

Vandaag, 11.24 uur

FOTO'S Toverland introduceert dit najaar nieuwe halloweensouvenirs. In de winkels van het attractiepark in Sevenum zijn sinds afgelopen weekend verschillende kledingstukken en een nieuwe pin verkrijgbaar, allemaal in het thema van de jaarlijkse Halloween Nights.

Het aanbod bestaat onder meer uit twee nieuwe hoodies. Eén daarvan toont een overzicht van alle haunted experiences en scare zones van dit jaar, inclusief het logo van de nieuwe zone Unmasked en het jaartal 2025. De andere hoodie is voorzien van een groot ontwerp met zes griezels uit de horrorattracties van het evenement.

Beide truien zijn verkrijgbaar in diverse maten, van XXS tot XXXL, bij souvenirwinkel Mundo Magica in Port Laguna en de Halloween Shop in het Land van Toos. Daarnaast verkoopt Toverland nieuwe T-shirts met afbeeldingen van personages uit Unmasked en Trapped.

Gravin
Eerdere shirts met thema's als The Dollhouse en Cirque blijven verkrijgbaar. Ook pinverzamelaars kunnen hun collectie uitbreiden: er is een nieuwe pin uitgebracht met het skelet van de gravin uit Unmasked. Die is te koop in de winkels én via een automaat in de gelijknamige scare zone. Normaal gesproken komen uit de automaat ballen rollen voor ballenbaan Maximus' Wunderball.











