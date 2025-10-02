Dolfinarium

Dakloze man breekt in bij Dolfinarium om te schuilen: veroordeeld tot celstraf

Bij het Dolfinarium in Harderwijk is vorige maand ingebroken door een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een beveiliger ontdekte op dinsdag 16 september opengebroken rolluiken bij een gebouw op het terrein en zag een schim wegrennen. Het bleek te gaan om een dakloze Harderwijker, die verklaarde dat hij het park was binnengedrongen om een plek te vinden om te slapen.

De man bedreigde de beveiliger en spuugde later op een politieagent. Volgens de officier van justitie was er sprake van een inbraak, omdat de verdachte zich toegang had verschaft tot een afgesloten ruimte. Hij zou in het gebouw een klein waterpistool met lampje hebben meegenomen om licht te hebben.

De verdediging betoogde dat de man niets had willen stelen, maar enkel onderdak zocht. De politierechter ging daarin mee: de vernieling van de rolluiken, de bedreiging en het spugen op een agent werden bewezen verklaard, maar van diefstal was geen sprake.



Hulp

De rechtbank legde de man een celstraf op van twintig dagen, waarvan vijftien dagen al waren uitgezeten in voorarrest. Daarbovenop komt een eerder voorwaardelijk opgelegde straf van twaalf dagen. De rechter sprak de hoop uit dat de man ondanks zijn moeilijke situatie hulp zal krijgen, maar benadrukte dat zijn gedrag niet onbestraft kon blijven.