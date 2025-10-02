Paignton Zoo

Dierentuin in zwaar weer: eigenaar zet dierenpark met tweeduizend dieren te koop

In het zuidwesten van Engeland staat één van de oudste dierentuinen van het land te koop. Paignton Zoo, gelegen in de kustregio Devon, zoekt een nieuwe investeerder om een faillissement af te wenden. De Wild Planet Trust, de stichting achter het park, bevestigt dat het volledige terrein wordt aangeboden aan geïnteresseerde partijen.

De vraagprijs is niet bekendgemaakt. Het gaat om een gebied van 85 hectare, met nog eens 18 hectare aangrenzende grond. Paignton Zoo werd ruim honderd jaar geleden geopend en telt tegenwoordig meer dan tweeduizend dieren. De trust benadrukt dat het terrein ook in de toekomst een dierentuin moet blijven.

"Het veiligstellen van investeringen moet de lange termijn van onze natuurorganisatie beschermen", laat een woordvoerder weten. De hoogste prioriteit blijft de verzorging en het welzijn van de dieren, aldus de voorlichter. Volgens de organisatie is extra kapitaal noodzakelijk vanwege oplopende kosten.



Personeelskosten

In 2024 werd al bezuinigd en werden banen geschrapt bij zowel Paignton Zoo als zusterpark Newquay Zoo in Cornwall. De maandelijkse operationele uitgaven voor beide dierentuinen bedragen ongeveer 1 miljoen pond, zo'n 1,15 miljoen euro. In de meest recente jaarrekening worden inflatie en hogere personeelskosten genoemd als belangrijkste oorzaken van de financiële problemen.



Lokale bestuurders maken zich zorgen over het voortbestaan van het park, dat een belangrijke trekpleister vormt voor de regio. Parlementslid Steve Darling spreekt over een "crisis in het lokale toerisme" en roept de Britse regering op om noodlijdende dierentuinen te ondersteunen.