Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Paignton Zoo

Dierentuin in zwaar weer: eigenaar zet dierenpark met tweeduizend dieren te koop

Vandaag, 12.32 uur

In het zuidwesten van Engeland staat één van de oudste dierentuinen van het land te koop. Paignton Zoo, gelegen in de kustregio Devon, zoekt een nieuwe investeerder om een faillissement af te wenden. De Wild Planet Trust, de stichting achter het park, bevestigt dat het volledige terrein wordt aangeboden aan geïnteresseerde partijen.

De vraagprijs is niet bekendgemaakt. Het gaat om een gebied van 85 hectare, met nog eens 18 hectare aangrenzende grond. Paignton Zoo werd ruim honderd jaar geleden geopend en telt tegenwoordig meer dan tweeduizend dieren. De trust benadrukt dat het terrein ook in de toekomst een dierentuin moet blijven.

"Het veiligstellen van investeringen moet de lange termijn van onze natuurorganisatie beschermen", laat een woordvoerder weten. De hoogste prioriteit blijft de verzorging en het welzijn van de dieren, aldus de voorlichter. Volgens de organisatie is extra kapitaal noodzakelijk vanwege oplopende kosten.

Personeelskosten
In 2024 werd al bezuinigd en werden banen geschrapt bij zowel Paignton Zoo als zusterpark Newquay Zoo in Cornwall. De maandelijkse operationele uitgaven voor beide dierentuinen bedragen ongeveer 1 miljoen pond, zo'n 1,15 miljoen euro. In de meest recente jaarrekening worden inflatie en hogere personeelskosten genoemd als belangrijkste oorzaken van de financiële problemen.

Lokale bestuurders maken zich zorgen over het voortbestaan van het park, dat een belangrijke trekpleister vormt voor de regio. Parlementslid Steve Darling spreekt over een "crisis in het lokale toerisme" en roept de Britse regering op om noodlijdende dierentuinen te ondersteunen.

Meer nieuws
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be