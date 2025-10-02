Zoo Praha

Dierentuindirecteur stapt op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

De directeur van de dierentuin van Praag, Miroslav Bobek, legt na vijftien jaar zijn functie neer. Hij kondigde zijn vertrek aan nadat tientallen (oud-)medewerkers hem hadden beschuldigd van intimiderend en grensoverschrijdend gedrag. De aantijgingen kwamen aan het licht via het Tsjechische onderzoeksprogramma Ve stínu en dagblad Deník N, die tientallen getuigenissen publiceerden over een verziekte werksfeer binnen de organisatie.

Bobek, die sinds 2010 leiding gaf aan de Praagse dierentuin, ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan pesterijen. In een verklaring noemt hij de berichtgeving een "lastercampagne" die de reputatie van de dierentuin schaadt. "In bijna zestien jaar werk heeft niemand over mij geklaagd bij de vakbond of de autoriteiten", aldus de 58-jarige directeur.

"Nu word ik geconfronteerd met een eindeloze stroom beschuldigingen, waarvan sommige zijn gebaseerd op stille post en verdraaide verhalen." Hij zegt veeleisend te zijn, maar benadrukt dat hij ook van zichzelf altijd het uiterste vroeg. Bobek verlaat zijn post per 31 oktober.



Fysieke klachten

In totaal zouden meer dan dertig (voormalige) medewerkers gesproken hebben over bazig gedrag, geschreeuw, vernederingen en seksistische opmerkingen door Bobek en zijn naaste medewerkers. Verschillende personeelsleden verklaarden dat ze fysieke klachten kregen van de stress, waaronder buikpijn, slapeloosheid en paniekaanvallen.



Een petitie waarin wordt opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de werkomstandigheden binnen de dierentuin is inmiddels door honderden mensen ondertekend. Tijdens de viering van het 94-jarig bestaan van Zoo Praha afgelopen weekend weigerden sommige medewerkers te applaudisseren voor hun directeur of met hem het glas te heffen.



Vooruitkijken

De plaatsvervangend burgemeester van Praag, Jana Komrsková, die verantwoordelijk is voor de dierentuin, spreekt over een "moeilijke situatie". Ze zegt Bobek dankbaar te zijn voor zijn jarenlange inzet, maar wil nu vooral de rust terugbrengen en de werkomgeving verbeteren. "We moeten vooruitkijken", aldus Komrsková. Ze bevestigt dat de gemeente volgende week een selectieprocedure start voor een nieuwe directeur.



Bobek stond bekend als een ambitieus bestuurder die de dierentuin uitbouwde tot een veelbezochte bestemming. Onder zijn leiding groeide Zoo Praha uit tot een gerenommeerd dierenpark met ruim 1,4 miljoen bezoekers per jaar. Onlangs kwam hij nog in het nieuws vanwege zijn wens om als eerste Europese dierentuin vogelbekdieren te houden.



