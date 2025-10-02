Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Center Parcs haalt flamingo's weg uit vakantieparken in Nederland en België

Center Parcs heeft afscheid genomen van de flamingo's die jarenlang in enkele vakantieparken te zien waren. De roze vogels verbleven in vijvers in de overdekte Market Domes van De Vossemeren en Erperheide in België en Port Zélande in Nederland. Daar leefden de dieren samen met onder meer vissen en schildpadden.

Volgens een woordvoerster van Center Parcs is de aanwezigheid van flamingo's niet langer wenselijk. "Het houden van flamingo's in onze Market Domes is door nieuwe wet- en regelgeving en dierenwelzijnsoverwegingen niet langer haalbaar", meldt ze aan Looopings. "Daarnaast neemt het maatschappelijke draagvlak voor het houden van deze dieren in een beperkte ruimte af."

De beslissing betekent dat Center Parcs de vogels gefaseerd heeft weggehaald. Er is geen sprake van verkoop: alle flamingo's zijn overgebracht naar erkende dierentuinen. Afhankelijk van de soort verblijven de dieren voortaan in AquaZoo Leeuwarden of Dierenpark Hoenderdaell.



Lichteffecten

"Hier kunnen zij verder leven in een omgeving die volledig aan alle richtlijnen voldoet", aldus de woordvoerster. De keten benadrukt dat het besluit past binnen een bredere herziening van de omgang met dieren in de parken. Om lege plekken op te vullen, wordt gezocht naar alternatieven, zoals lichteffecten.