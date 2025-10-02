Walibi Holland

Reclamewaakhond oordeelt: Walibi ging te ver met omstreden Fright Nights-commercial

De Reclame Code Commissie heeft Walibi Holland op de vingers getikt vanwege een omstreden reclamevideo voor de Halloween Fright Nights. De commissie oordeelt dat het filmpje, waarin een vrouw als veilingobject wordt verkocht en uiteindelijk op bloederige wijze verdwijnt, in strijd is met de normen van goede smaak en fatsoen. Volgens de commissie gaat de reclame "naar huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten".

De video verscheen in augustus op de socialmedia-kanalen van Walibi om het griezelevenement Fright Nights te promoten. In de clip wordt een angstige vrouw, met bloed op haar gezicht en gekleed in een nachtjapon, gepresenteerd als "object nummer 666". Na een veiling door horrorfiguren zakt ze door de vloer van een glazen kooi, waarna de wanden onder het bloed zitten. De scène leidde tot honderden klachten bij de Reclame Code Commissie en een storm aan kritiek op social media.

De klacht werd ingediend door belangenorganisatie Women Inc. Volgens de organisatie laat de reclame "een doodsbange vrouw zien die wordt geveild en vermoord". In de klacht wordt gesteld dat gendergerelateerd geweld in Nederland een nationale noodsituatie is en dat het "schadelijk is om in een reclame-uiting op een stereotype wijze een bange vrouw neer te zetten en daarbij te lachen als ze wordt vermoord". De video zou volgens Women Inc. "stereotyperend, vrouwonvriendelijk en nodeloos kwetsend" zijn.



Artistieke vrijheid

Walibi stelde in de verdediging dat het ging om een fictieve horrorparodie, bedoeld voor liefhebbers van het genre, en dat de scène geen geweld of discriminatie in de echte wereld weerspiegelde. Het pretpark wees erop dat ook mannelijke personages in eerdere campagnes slachtoffer waren en beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.



De Reclame Code Commissie ging daar niet in mee. Volgens het oordeel is het ontoelaatbaar om een vrouw op deze manier als handelswaar te tonen, ook binnen de context van een horrorverhaal. "Aan de strijdigheid draagt bij dat sterk de nadruk wordt gelegd op haar kwetsbaarheid en hulpeloosheid", schrijft de commissie. "Een dergelijke vergaande objectivering van een vrouw hoort niet thuis in reclame."



Geweld normaliseren

Walibi liet eerder al weten de video definitief offline te hebben gehaald na de ophef. Het pretpark benadrukte destijds dat de campagne bedoeld was als "artistieke overdrijving" en dat het nooit de bedoeling was om geweld te normaliseren. De commissie ziet in het intrekken van de video aanleiding om volstaan met een aanbeveling: Walibi wordt geadviseerd om "niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken".



De Fright Nights-campagne veroorzaakte in augustus een breed landelijk debat over de grenzen van horror in marketing. De video werd in de dagen na publicatie in verband gebracht met de moord op een 17-jarig meisje, wat de gevoeligheid verder vergrootte. Ondanks de controverse gaat de 25e editie van het evenement onverminderd door, vanaf aanstaande zaterdag.