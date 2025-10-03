Disneyland Paris

Vleermuizen, spoken en storm: griezelige videoprojecties brengen Main Street in Disneyland Paris tot leven

VIDEO Disneyland Paris gebruikt videoprojecties om Main Street U.S.A. in griezelsferen te brengen. De Victoriaanse straat in het Disneyland Park komt na zonsondergang tot leven dankzij videoprojectoren die begin dit jaar geïnstalleerd zijn voor het avondspektakel Disney Tales of Magic. Nu worden ze ook buiten de show gebruikt.

Men zorgde voor een doorlopende voorstelling in halloweenstijl, speciaal voor Disney Halloween Festival. Op de façades verschijnen onder meer kaarsen, pompoenen, bloemen en spoken. Ook fladderen vleermuizen voorbij. Tijdens een duistere stormscène wordt gebruikgemaakt van rookeffecten. Ondertussen klinken nummers als de Halloween Waltz.

Disney Halloween Festival ging op woensdag 1 oktober van start. Het evenement duurt tot en met zondag 2 november. In die periode is Disney Tales of Magic ook gewoon te zien, steeds rond sluitingstijd. Verder is er extra entertainment, waaronder de parade Mickey's Halloween Celebration en verschillende meet-and-greets.