Efteling

Efteling in Concert keert terug in 2026: reprise in de theaters

AUDIO De concertreeks Efteling in Concert maakt een comeback. In 2022 en 2023 konden Efteling-liefhebbers al kijken naar een 75 minuten durende voorstelling met de melodieën van bijna alle bekende Efteling-attracties, gespeeld door het zeventigkoppige Metropole Orkest. In 2026 volgt een reprise.

Dat zeggen Stijn Ceelen en Annerieke Glaser van initiatiefnemer Cinema in Concert in een aflevering van de podcast D-Tales. Efteling in Concert werd tot nu toe in totaal acht keer opgevoerd: in de Brabanthallen in Den Bosch, in Rotterdam Ahoy en in de Lotto Arena in Antwerpen. De terugkeer is wat kleinschaliger, aldus Ceelen.

"We gaan een hele kleine reprise volgend jaar doen in een paar theaters", laat hij weten. Daarvoor zijn nog geen exacte data geprikt, maar men mikt op september 2026. Naar welke theaters de show komt, is ook nog afwachten. Een Efteling-woordvoerder heeft er nog geen informatie over.



Kamerkoor

Efteling in Concert combineerde orkestrale muziek, koorzang van kamerkoor PA'dam en videobeelden van ontwerper Jerom Fischer tot één doorlopende show, zonder tekst. Bezoekers hoorden onder meer composities uit Fata Morgana, Droomvlucht, Symbolica, Villa Volta, Raveleijn, De Indische Waterlelies en De Zes Zwanen.