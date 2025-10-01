Efteling

Powernap van twintig minuten? Efteling-bezoekers knappen uiltje in Gondoletta

Vaartocht Gondoletta is één van de meest rustgevende attracties van de Efteling. Drie bezoekers van het Kaatsheuvelse sprookjespark hebben dat vandaag aan den lijve ondervonden. Op een foto van Debby van Berkel is te zien hoe drie personen de bankjes van een Gondoletta-bootje gebruiken als een bed.

"Efteling-slaapboot", schreef ze erbij. Zo werd de twintig minuten durende rondvaart een twintig minuten durende powernap. Nu hebben de vaartuigen nog drie banken. Binnenkort wordt een nieuwe variant geïntroduceerd, met vier banken in setjes van twee.

De Gondoletta is een rustige boottocht in het Reizenrijk, geopend in 1981. Bezoekers stappen in één van de veertig overdekte bootjes die met een snelheid van zo'n 3 kilometer per uur over de Siervijver en langs groene oevers glijden. De tocht wordt begeleid door het harpmuziekstuk Allegro Brillante van François-Adrien Boieldieu.



