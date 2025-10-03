Phantasialand

Binnenkijken in het Residenz Theater: volop details in nieuwe 4D-attractie Phantasialand

FOTO'S Phantasialand opende deze week de nieuwe 4D-attractie Die 3 Mausketiere. Naast een nieuwe filmbeleving realiseerde het Duitse pretpark ook een volledig nieuw interieur voor een bestaande locatie: het Schauspielhaus in parkdeel Berlin werd getransformeerd tot Residenz Theater. Bezoekers worden ondergedompeld in de stijl van de jaren twintig.

De lobby is gedecoreerd als een Berlijnse bioscoop uit de tijd, compleet met oude krantenknipsels en foto's. In de wachtrij staat ook een grote concertvleugel. Verder liggen er veel filmblikken. Oplettende pretparkfans ontdekken verschillende verwijzingen naar de historie van Phantasialand, waaronder het skelet van piratenkapitein Lucky uit voorganger Pirates in 4D.

Verder zien we taarten van Gustav Lehmann - de bakker uit de naastgelegen darkride Maus au Chocolat - en een fles ter ere van de opening van Galaxy: een vliegsimulator die tussen 1994 en 2016 in het park te vinden was. In 2006 werd de naam gewijzigd in Race for Atlantis. Tegenwoordig is op die plek de achtbaan F.L.Y. te vinden.



Oostenrijk

De state-of-the-art-techniek van Die 3 Mausketiere werd geleverd door de firma Kraftwerk Living Technologies uit Oostenrijk, gespecialiseerd in moderne bioscoopzalen met bewegende stoelen. Phantasialand spreekt over "de allernieuwste 4D-technologie ter wereld". Er wordt gebruikgemaakt van led in plaats van projectie, aangevuld met speciale effecten als licht, mist en water.















































