Kermis

Oktoberfest in Duitsland stilgelegd na bomdreiging: kermis uren dicht

Het Oktoberfest in München, één van de grootste kermissen van Duitsland, lag vandaag urenlang stil na een bomdreiging. Het kermisterrein op de Theresienwiese, waar attracties, kramen en bierhallen staan, werd vanaf de ochtend hermetisch afgesloten. Medewerkers en bezoekers moesten het gebied verlaten terwijl de politie met speurhonden en explosievenexperts een grootschalig onderzoek uitvoerde.

Het Oktoberfest zou aanvankelijk om 11.00 uur beginnen, maar dat werd uitgesteld nadat de politie een brief had gevonden met een niet-specifieke dreiging gericht op het drukbezochte volksfeest. Het document werd ontdekt in de omgeving van een brand in de wijk Lerchenau in het noorden van München, waar rond 04.00 uur een explosie plaatsvond.

Volgens de politie is de brief afkomstig van een 57-jarige man uit Starnberg, die vermoedelijk betrokken was bij een familiedrama. Hij zou zijn woning in brand hebben gestoken tijdens een ruzie, waarbij zijn 90-jarige vader om het leven kwam. De man pleegde later zelfmoord bij een nabijgelegen meer. Zijn moeder (81) en dochter (21) raakten gewond.



Burgemeester

Uit onderzoek blijkt dat de dreiging tegen het Oktoberfest waarschijnlijk voortkwam uit dit persoonlijke conflict en geen verband hield met een breder veiligheidsrisico. Op het terrein zelf is niets verdachts aangetroffen. Uiteindelijk maakte burgemeester Dieter Reiter bekend dat de dreiging voorbij was en de kermis om 17.30 uur weer open kon.