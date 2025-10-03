Familiepark Drievliet

Theekopjes in Drievliet veranderen in Duistere Kopjes: lasers, rook en griezelmuziek

VIDEO De onschuldige theekopjes van familiepark Drievliet krijgen tijdens Halloween een onheilspellende make-over. Voor het griezelevenement Duistere Dagen wordt de attractie Theeleut tijdelijk omgedoopt tot Duistere Kopjes. De vensters zijn afgeplakt en binnen zorgen rook, lasers en nieuwe lichtshows voor een spookachtige ritervaring.

In de vernieuwde versie neemt mascotte Gerrie de Gier, die ook opduikt in de halloweenshow Griezelmachine, de attractie over. Bezoekers horen de chagrijnige vogel al in de wachtrij: daar klinkt een mini-voorshow via extra speakers. Tijdens de rit zelf zijn verschillende soundtracks te horen, speciaal gecomponeerd voor het project.

De kopjes draaien dit jaar op een nieuw ritprogramma met twee verschillende snelheden. Elke rit heeft zijn eigen combinatie van muziek en lichteffecten: er bestaan vijf varianten. De attractie is volledig verduisterd en aangekleed met decoraties en subtiele verwijzingen naar enkele bekende medewerkers.



Europa-Park

Volgens een woordvoerder werd de ombouw ontwikkeld en gerealiseerd door de technische dienst van Drievliet, samen met vaste partner Meere Reclamestudio. "Ere wie ere toekomt: het idee om de kopjes te betrekken bij Halloween komt natuurlijk van Europa-Park", zegt hij, verwijzend naar het Duitse pretpark waar al langer een vergelijkbaar concept bestaat onder de noemer Griezelkopjes.



Door de verwachte populariteit is er voor het eerst in de geschiedenis een aparte wachtrij ingericht bij de attractie uit 2006. De Duistere Dagen staan op de kalender tussen zaterdag 4 oktober en zondag 2 november. Een ander hoogtepunt wordt de terugkeer van piraten in het interactieve griezeldoolhof Piratenproef.