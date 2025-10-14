Plopsa Station Antwerp

Plopsa wil pretpark in Antwerpen definitief sluiten, zeggen ingewijden

FOTO'S De dagen van het overdekte attractiepark Plopsa Station Antwerp lijken geteld. Eigenaar Plopsa heeft plannen om het pretpark in treinstation Antwerpen-Centraal definitief te sluiten vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Dat kan Looopings als eerste melden na gesprekken met ingewijden.

Plopsa Station is de opvolger van het verlieslijdende Comics Station Antwerp, dat in maart 2017 openging en al snel kampte met financiële problemen. In het voorjaar van 2019 werd er tevergeefs gezocht naar een overnamekandidaat. Plopsa en de nabijgelegen dierentuin Zoo Antwerpen hadden aanvankelijk interesse, maar beide partijen haakten later af.

In november 2019 ging Comics Station onaangekondigd dicht. Een maand later liet toenmalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof weten dat de bestemming tóch overgenomen zou worden door de Plopsa Group, ook al zag hij daar eerder geen heil in. "Het park dreigde failliet te gaan, dat brengt natuurlijk een andere onderhandelingspositie met zich mee", luidde de uitleg toen.



22 maanden

"We wilden de mensen van Comics Station ook niet in de kou laten staan." Het was de bedoeling om het pretpark te heropenen als Plopsa Station in de voorjaarsvakantie van 2020. Mede door de coronacrisis nam de transformatie veel langer in beslag dan gepland: pas 22 maanden na de overname, in oktober 2021, waren bezoekers weer welkom.



Wat eerder een vrij kaal complex was, oogde na een 6 miljoen euro kostende make-over een stuk sfeervoller. Het oorspronkelijke stripthema van het park bleef intact, al kregen striphelden Suske en Wiske, Jommeke, De Kiekeboes, Urbanus en De Smurfen gezelschap van Plopsa-figuren als Piet Piraat, Mega Mindy, Bumba, K3, Maya de Bij en Wickie de Viking.



Darkride

Enkele bestaande attracties, waaronder een darkride, een schietsalon en een vrijevaltoren, werden vernieuwd. Daarnaast voegde Plopsa een frisbeemolen, een fietsmolen, een kikkermolen, een vliegtuigmolen, een carrousel, botsauto's, een speelgebied en een raceparcours toe. Minder dan een jaar geleden, eind 2024, verschenen er nog opvallende reclameposters in de omgeving.



Het mocht niet baten. Ondanks de forse investeringen wist het attractiepark niet genoeg bezoekers te trekken, waardoor de locatie ook onder het Plopsa-bewind verlieslijdend is gebleven. Betrokkenen melden aan Looopings dat Plopsa vier jaar na de opening de handdoek in de ring gooit: binnen afzienbare tijd gaan de deuren definitief dicht.



Geen commentaar

Plopsa geeft daar zelf nog geen commentaar op. Online zijn momenteel entreebewijzen te koop voor data tot en met woensdag 31 december. Ze kosten 23 tot 27 euro per persoon, afhankelijk van de gekozen dag. Ongedateerde tickets gaan voor 29 euro over de toonbank. De prijs van een jaarabonnement, de Plopsa Station Antwerp Pass, bedraagt 65 euro.



















