DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort staat stil bij overlijden chimpansee-onderzoeker Jane Goodall (91)

FOTO'S DierenPark Amersfoort heeft gereageerd op het overlijden van de wereldberoemde Britse gedragsbioloog en natuurbeschermer Jane Goodall. De pionier in chimpanseeonderzoek is op 91-jarige leeftijd in haar slaap overleden, tijdens een verblijf in Californië voor een lezingenreeks in de Verenigde Staten.

"Met verslagenheid vernemen we het overlijden van dieronderzoeker en natuurbeschermer Jane Goodall", schrijft de dierentuin in een verklaring. "Haar nalatenschap reikt over de hele wereld: haar onvermoeibare inzet voor chimpansees, natuurbehoud en jonge generaties inspireert nog altijd velen."

Goodall werd internationaal bekend door haar baanbrekende onderzoek in het Gombe National Park in Tanzania. Ze toonde aan dat chimpansees, net als mensen, over individuele persoonlijkheden beschikken en gereedschap kunnen maken en gebruiken. Daarmee veranderde ze voorgoed de manier waarop wetenschappers naar mens en dier kijken.



Jane Goodall Instituut

Het onderzoek dat ze in 1960 begon, loopt nog steeds en geldt als het langstlopende chimpanseeonderzoek ter wereld. In 1977 richtte Goodall het Jane Goodall Instituut op om haar werk voort te zetten. Ze bleef tot op hoge leeftijd actief als spreker en pleitbezorger voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaatbescherming.



DierenPark Amersfoort had haar dit jaar nog op bezoek. "Een moment dat we voor altijd koesteren", aldus het park. "Mede dankzij haar en haar Jane Goodall Instituut hebben wij onze Chimpanseevallei kunnen realiseren." Het park sluit af met de woorden: "Rust zacht, Jane. Je invloed blijft voortleven in iedere stap die we blijven zetten voor de natuur."







