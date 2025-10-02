Walibi Holland

Walibi-acteur nam ontslag bij Halloween Fright Nights na grap over knieblessure

FOTO'S Een voormalig acteur van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland keert dit jaar niet meer terug naar het evenement. Influencer en tiktokker Quincy Voorhout, die vorig jaar tijdens het werk gewond raakte nadat een bezoeker hem met een stalen pijp op zijn knie sloeg, zegt diep teleurgesteld te zijn in de manier waarop er met het incident is omgegaan.

Hij vertelt dat er tijdens de eindborrel van 2024 en plein public een pijnlijke grap over zijn blessure werd gemaakt. "Na het incident van vorig jaar met mijn knie en de manier waarop daarmee is omgegaan vanuit het team van Walibi Fright Nights tijdens het eindfeest, voelt dat voor mij niet goed", schrijft Voorhout op Instagram.

Op de feestavond werd een parodie op het nummer Terug In De Tijd van Yves Berendse ten gehore gebracht, met daarin de zin: "Nu sta je op Looopings met dat ijzer op je knie". De ex-medewerker toont ook een foto van de songtekst, zoals die verscheen op een groot bord. "Voor een zaal van tweehonderd personen voelde dit als een klap in mijn gezicht."



Diep geraakt

Voorhout vertelt dat hij ondanks zijn blessure in eerste instantie verschillende rollen bleef vertolken. "Die sneer heeft me diep geraakt en uiteindelijk heb ik daarom diezelfde avond ontslag genomen." Volgens hem kreeg hij destijds de instructie om niet te reageren op vragen van nieuwsmedia of social media over de mishandeling.



"Ik heb mij overal netjes aan gehouden en kreeg dit ervoor terug." De acteur, die op TikTok zo'n 850.000 volgers heeft, geeft aan dat hij daarom niet meer terugkeert als scare actor. "Het antwoord is nee", laat hij weten. Een woordvoerder van Walibi Holland benadrukt dat de bewuste parodie niet werd gemaakt of gecontroleerd door het Walibi-management: collega-acteurs schreven het lied op eigen houtje.







