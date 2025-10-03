Efteling

Opgelet: Efteling Grand Spectacle staat slechts één maand op Videoland

Wie het Efteling Grand Spectacle nog eens op het gemak wil terugkijken, heeft daarvoor nog maar enkele weken de tijd. De videoregistratie van de gigantische spektakelshow in de Efteling staat sinds zaterdag 27 september op Videoland. Daar zal de productie echter slechts een maand blijven staan, dus tot eind oktober.

Daarna verdwijnt de video weer van het streamingplatform van RTL, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Hierover zijn afspraken gemaakt in het kader van exclusiviteit", aldus de voorlichter. Er zijn geen plannen om de registratie op het YouTube-kanaal van de Efteling te plaatsen. "Het Grand Spectacle is exclusief voor Videoland. Wie weet keert het in de toekomst wel weer terug."

De woordvoerder kan niet zeggen waarom het nodig is om het 75 minuten durende videoverslag deze maand alweer offline te halen. Hij benadrukt dat het Grand Spectacle in eerste instantie ontstond als een feestavond voor medewerkers en relaties. "Later is besloten om er een co-productie van Videoland van te maken."



Bløf

Bij het Efteling Grand Spectacle traden, naast een groot aantal Efteling-figuren, ook Nick Schilder, Lucas & Steve, Davina Michelle, Typhoon, Danny Vera, Krezip, Paul de Leeuw, Flemming, Mart Hoogkamer, Sven Versteeg, Marco Schuitmaker, Bløf, Guus Meeuwis en La Fuente op. Bløf werd op verzoek uit het Videoland-verslag geknipt.