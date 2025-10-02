Attractiepark Toverland

Bier, shotjes en snacks: speciale lekkernijen bij Halloween Nights in Toverland

FOTO'S Toverland pakt tijdens de komende Halloween Nights niet alleen uit met griezelige zones en spookhuizen, maar ook met tientallen tijdelijke snacks en drankjes. Het Limburgse attractiepark introduceert onder meer een nieuw speciaalbier en een reeks kleurrijke shotjes. Ook op het gebied van zoetigheden, warme gerechten en ijsvarianten verschijnen diverse halloweencreaties.

Nieuw is de Magical Beer Cold Heart IPA, een licht blond speciaalbier met een alcoholpercentage van 5,2 procent. Het drankje is verkrijgbaar in een zwart blikje en wordt omschreven als fris en fruitig. Daarnaast zijn er vijf soorten shotjes onder de naam Magical Poison, met kokos- en karamelsmaak. Beide alcoholische dranken worden in het hele park verkocht, alleen aan bezoekers van 18 jaar en ouder.

Verder biedt Toverland tijdens de halloweenperiode diverse tijdelijke gerechten, van pittige ribs en een Spicy Lady-pizza tot een Killer Burger met dubbele kaas. Zoetigheden als brownies, freakshakes, suikerspinnen en ijsbekers met halloweentoppings vullen het assortiment aan. De speciale producten zijn verkrijgbaar tijdens de Halloween Nights en Halloween Days in oktober en november.























