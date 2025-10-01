Welkom!
Phantasialand

Phantasialand opent nieuwe 4D-attractie Die 3 Mausketiere: bekijk de trailer

Vandaag, 14.25 uur

VIDEO Phantasialand heeft vandaag onaangekondigd een nieuwe familieattractie geopend: Die 3 Mausketiere. De 4D-filmervaring speelt zich af in een fantasieversie van Berlijn. Volgens het verhaal is de stad in gevaar en moeten drie muizenhelden, Lottie, Otto en Herbert, de strijd aangaan met een bende ratten.

Het thema borduurt voort op de bestaande interactieve darkride Maus au Chocolat. Volgens het Duitse pretpark gaat het om een "visueel verbluffend" en "hilarisch" avontuur voor het hele gezin. Bezoekers nemen plaats in stoelen die meebewegen met de film, terwijl speciale effecten zorgen voor een extra beleving. De soundtrack is opgenomen door het Filmorchester Babelsberg.

Phantasialand benadrukt dat Die 3 Mausketiere gebruikmaakt van meerdere technologische wereldprimeurs. Zo wordt voor het eerst een gebogen led-scherm ingezet in plaats van projectie, met 3D-beeld van een zeer hoge resolutie. Ook het geluid is vernieuwend: het komt rechtstreeks uit het scherm en wordt gecombineerd met 360 graden-surroundsound.

Premium SFX Motion
Daarnaast introduceert het park gebogen Panoview 3D-brillen met een randloos gezichtsveld. De stoelen, van het type Premium SFX Motion, worden voor het eerst in Europa toegepast en bieden multisensorische effecten. De hele ervaring speelt zich af in het nieuw ontworpen Residenz Theater, voorheen het Schauspielhaus.

De attractie is het hele jaar door toegankelijk, zowel in de zomer als tijdens het winterevenement Wintertraum. Bezoekers moeten minimaal 90 centimeter lang zijn. Kinderen tussen 90 en 120 centimeter mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene. Een trailer voor Die 3 Mausketiere is te zien op YouTube.



