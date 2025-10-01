Welkom!
Marveld Recreatie

Video: het nieuwe pretpark Bommelwereld heeft een eigen waterbaan

Gisteren, 22.17 uur

VIDEO Eén van de belangrijkste attracties in het nieuwe overdekte pretpark Bommelwereld is een waterbaan. Er is niet gekozen voor een grote rapid river of een logflume, maar voor een mini-flume van de Zwitserse attractiebouwer ABC Rides. De naam luidt Razende Rommel.

De vaartocht begint in een grot, waarna de bootjes een bocht maken en omhoog getakeld worden. Daarna volgt een splash in een rotsachtig landschap. Er wordt gebruikgemaakt van vaartuigen met plek voor maximaal één volwassene. Ze heten Rommelsloepen.

Razende Rommel bevindt zich achteraan het park, naast de carrousel Daverend Draken Spektakel. Het achtergrondverhaal draait om Kwetal, een dwergachtige uitvinder van een volkje dat in de natuur leeft en een eigen taal spreekt. Hij bouwde een krachtige robot die met een antenne op zijn hoofd exact luistert naar de bevelen van zijn baas.

Rivier
Wanneer heer Bommel moppert dat hij alles beter zou kunnen regelen, besluit Kwetal hem te helpen: hij schenkt hem de robot, die zich automatisch afstemt op de gedachten van de beer. Dat blijkt echter geen goed idee. De goedbedoelde uitvinding zorgt al snel voor chaos. Rommel is de naam van de rivier uit de Bommelverhalen.



