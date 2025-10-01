Marveld Recreatie

Video: dit is De BulderBaan, de zestigste achtbaan van Nederland

VIDEO In de Gelderse stad Groenlo opent deze week de zestigste achtbaan van Nederland, als we de telling van de internationale achtbaandatabase RCDB mogen geloven. Bezoekers van het overdekte attractiepark Bommelwereld kunnen vanaf vrijdag een ritje maken in De BulderBaan, een family coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma.

De BulderBaan is 257 meter lang. Een ritje start met een 12,5 meter hoge liftheuvel, gevolgd door een bochtig parcours langs kunstrotsen. Daarbij wordt een topsnelheid van 45 kilometer per uur en maximaal 4 g bereikt. De trein, bestaand uit acht karretjes voor elk twee personen, maakt één of twee rondjes, afhankelijk van de instelling die het aanwezige personeel kiest.

Het verhaal achter de attractie, gebaseerd op de avonturen van stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes, gaat over een op hol geslagen trein die door de Zwarte Bergen raast. Tovenaar Hocus Pas is op zoek gegaan naar nieuwe energie. In een mysterieuze grot ontdekt hij een magische bol die dampen uitblaast. De dampen verspreiden energie en vrolijkheid.



Dwergen

Wanneer hij besluit het gat in het plafond te sluiten om alle dampen voor zichzelf te houden, jaagt hij de bewoners van de grot - een klein volkje - op de vlucht. De dwergen vluchten in paniek door een met kristallen verlichte gang - precies het spoor dat bezoekers zelf volgen tijdens hun rit. De wachtrij oogt als een duistere tunnel met licht- en rookeffecten.



Ondanks de bescheiden lengte is De BulderBaan zonder twijfel de topattractie van Bommelwereld. Het ontwerp van de thematiek komt van designbureau Jora Vision. Voor het rotswerk werd de gespecialiseerde firma Petro Art ingeschakeld. Vekoma ontwikkelde de lay-out oorspronkelijk voor een winkelcentrum in Azië.