Bobbejaanland

Verdwenen Bobbejaanland-attractie leeft voort op Spotify

Gone, but not forgotten: dat is van toepassing op de Bobbejaanland-attractie The Forbidden Caves. De zogeheten immersive tunnel was in 2023 voor het laatst operationeel. Dit najaar wordt de locatie gebruikt voor een groot halloweenspookhuis: de 3D-simulator gaat niet meer open. Wie herinneringen wil ophalen, kan nu online wel de soundtrack beluisteren.

Het Vlaamse pretpark heeft onlangs de muziek van The Forbidden Caves gepubliceerd op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. De attractie stamt uit 2015. Voor het componeren van de melodieën was de firma Yessian Music verantwoordelijk. Vier nummers verschenen online, met een totale speelduur van ruim twaalf minuten.

De tracks heten The Forbidden Caves, Jasper Dubois Amazing Cave Tours, The Cave Escape en Khyonesia Mysteries. Het verhaal achter de attractie draaide om een zoektocht naar magische kristallen in Zuidoost-Azië. In de bossen van Khyonesia zou ooit een stam hebben geleefd die diep onder de grond kristallen ontdekte met bovennatuurlijke krachten.



Paarse gloed

Volgens de legende lieten die stenen de planten en dieren uitgroeien tot reusachtige monsters, maar bewijs werd nooit gevonden. Uiteindelijk stuitte gids Jasper, overtuigd van de verhalen van zijn grootvader, tijdens een grottenexpeditie plots op een mysterieuze paarse gloed.



Men stak destijds 5 miljoen euro in het project. Het ritsysteem - een immersive tunnel - werd geleverd door het Britse bedrijf Holovis. Zeven projectoren zorgden voor het afspelen van de twee minuten durende driedimensionale film. Per rit was plek voor zestig personen. De mediaproducties kwamen van het bedrijf S78 uit de Verenigde Staten.