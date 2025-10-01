Efteling

Efteling-achtbaan Vogel Rok weer vastgelopen door defect wiel: 'Gelukkig ongevaarlijk'

Een trein van achtbaan Vogel Rok in de Efteling is dinsdag opnieuw halverwege de rit vastgelopen. Dat gebeurde half maart ook al eens, iets meer dan een half jaar geleden. De oorzaak was dit keer wederom een kapot wiel, waardoor de trein afremde en het einde van de baan niet haalde.

Het voertuig rolde vervolgens terug naar het laagste punt van de track: een schuine bocht. Daar konden passagiers na een tijdje uitstappen met hulp van de bedrijfshulpverlening. Op een foto is te zien dat de inzittenden vastzaten in een ongemakkelijke positie: vlak boven de grond, maar wel behoorlijk gekanteld.

"Eén van de loopwielen is defect geraakt, waardoor hij is gestopt met draaien", zegt een Efteling-woordvoerder over het voorval. "Daardoor is de trein afgeremd. Uiteraard een vervelende situatie voor de gasten, maar gelukkig ongevaarlijk." De betrokkenen zijn volgens de voorlichter goed opgevangen. Ze kregen vip-tickets voor een andere attractie en een voucher voor een drankje.



Handmatig

Het incident deed zich gistermiddag voor, rond 12.35 uur. Vervolgens is de populaire achtbaan de rest van de dag gesloten geweest: de vastgelopen trein moest handmatig omhoog gebracht worden. Vanochtend nam men de donkere rollercoaster weer in gebruik.



De Efteling heeft veiligheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan. Vogel Rok, afkomstig van de Nederlandse fabrikant Vekoma, is al meer dan 27 jaar oud. Hoe het kon gebeuren dat hetzelfde probleem zich in korte tijd twee keer voordeed, is niet duidelijk. De wielen van Vogel Rok worden geproduceerd door de Belgische firma Vulkoprin.