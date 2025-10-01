Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Youtuber sluit twee mensen honderd uur op in Toverland in ruil voor 500 euro

Gisteren, 23.12 uur

VIDEO Hoe is het om honderd uur opgesloten te zitten in Toverland? Een bekende Nederlandse youtuber liet twee kandidaten ruim vier dagen achter elkaar doorbrengen in het Noord-Limburgse attractiepark. Sam Kierkels, beter bekend als Kriekel, tuigde daarvoor een MrBeast-achtige challenge op.

Hij beloofde 500 euro per persoon als de twee de eindstreep zouden halen. Er was een addertje onder het gras, want als één van de twee op een rode knop zou drukken, zou het totale prijzengeld van 1000 euro naar één persoon gaan. Uiteindelijk bereikten de deelnemers de eindstreep in harmonie.

Ze moesten ook slapen in het park. Dat gebeurde op verschillende plaatsen: de wachtrij van schommelschip Scorpios, bedieningsrestaurant The Flaming Feather, ballenbaan Maximus' Wunderball, evenementenlocatie Waldhaus Müller en de wachtrij van achtbaan Fenix.

Bediening
Kierkels kwam tijdens de pretparkmarathon nog met enkele extra uitdagingen op de proppen, waaronder het doen van alle 44 Toverland-attracties op één dag en meehelpen in de bediening. Er keken tot nu toe maar liefst 164.000 mensen naar de productie.

"Ik stuurde Toverland een berichtje met 'Hey mag ik twee mensen opsluiten in jullie park?', waarop Toverland antwoordde: 'Ja tuurlijk, waarom niet?'", staat in de beschrijving op YouTube. "Waarop ik antwoordde: 'Nou, ik kan wel honderd redenen bedenken waarom niet...'"



Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be