Attractiepark Toverland

Youtuber sluit twee mensen honderd uur op in Toverland in ruil voor 500 euro

VIDEO Hoe is het om honderd uur opgesloten te zitten in Toverland? Een bekende Nederlandse youtuber liet twee kandidaten ruim vier dagen achter elkaar doorbrengen in het Noord-Limburgse attractiepark. Sam Kierkels, beter bekend als Kriekel, tuigde daarvoor een MrBeast-achtige challenge op.

Hij beloofde 500 euro per persoon als de twee de eindstreep zouden halen. Er was een addertje onder het gras, want als één van de twee op een rode knop zou drukken, zou het totale prijzengeld van 1000 euro naar één persoon gaan. Uiteindelijk bereikten de deelnemers de eindstreep in harmonie.

Ze moesten ook slapen in het park. Dat gebeurde op verschillende plaatsen: de wachtrij van schommelschip Scorpios, bedieningsrestaurant The Flaming Feather, ballenbaan Maximus' Wunderball, evenementenlocatie Waldhaus Müller en de wachtrij van achtbaan Fenix.



Bediening

Kierkels kwam tijdens de pretparkmarathon nog met enkele extra uitdagingen op de proppen, waaronder het doen van alle 44 Toverland-attracties op één dag en meehelpen in de bediening. Er keken tot nu toe maar liefst 164.000 mensen naar de productie.



"Ik stuurde Toverland een berichtje met 'Hey mag ik twee mensen opsluiten in jullie park?', waarop Toverland antwoordde: 'Ja tuurlijk, waarom niet?'", staat in de beschrijving op YouTube. "Waarop ik antwoordde: 'Nou, ik kan wel honderd redenen bedenken waarom niet...'"