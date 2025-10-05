Marveld Recreatie

Niet bekend met de verhalen van Bommel en Tom Poes? Geen probleem: Bommelwereld komt met QR-codes

Het nieuwe attractiepark Bommelwereld is gebaseerd op de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Sceptici vragen zich regelmatig af of de verhalen uit de jaren veertig nog wel bekend genoeg zijn bij het grote publiek: veel Nederlanders zullen de personages vandaag de dag niet meer kennen. Daar heeft Bommelwereld iets op gevonden.

Bij nagenoeg alle attracties in het pretpark kunnen bezoekers met hun mobiele telefoon een QR-code op het informatiebord bij de wachtrij scannen. Wie dat doet, krijgt vervolgens het verhaal achter de attractie te lezen, afkomstig uit het werk van wijlen bedenker Marten Toonder.

"Het is een makkelijke en leuke manier voor ouders en grootouders om hun geheugen een beetje op te frissen én om de verhalen voor te lezen en zo door te geven aan de kinderen", vertelt directeur Bart Porskamp aan Looopings.



Reusachtige betweter

Wie de code bij zweefmolen Zwevende Zwam scant, krijgt bijvoorbeeld het verhaal te lezen waarin heer Bommel een mysterieuze zwam ontdekt die uit zichzelf lijkt te bewegen. Nieuwsgierig neemt hij het kleine paddenstoeltje mee naar huis. De zwam blijkt echter bijzonder leergierig: hij verslindt alle boeken uit de bibliotheek en groeit uit tot een reusachtige betweter, zo groot als een huis.



Heer Bommel en Tom Poes zijn twee iconische stripfiguren uit het oeuvre van schrijver en tekenaar Marten Toonder, die in 1941 hun debuut maakten. De verhalen, die zich afspelen in het fictieve stadje Rommeldam, draaien om de goedmoedige maar soms wat eigenwijze heer Olivier B. Bommel en zijn slimme vriend Tom Poes, die hem regelmatig uit benarde situaties redt.



Cultureel fenomeen

In de tweede helft van de twintigste eeuw groeide de stripreeks uit tot een cultureel fenomeen, geroemd om het taalgebruik, de maatschappijkritiek en de filosofische ondertoon. Wie meer wil weten over het werk van Marten Toonder, kan terecht in De Bommelzolder, een museumpje in het entreeportaal. In een latere fase moet in Bommelwereld de interactieve Toonder Experience openen.



