Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Phantasialand

Muizen uit Phantasialand-attractie Maus au Chocolat keren terug in nieuwe 4D-beleving

Gisteren, 21.15 uurBeeld: TaronLover19, stefknoch

Een nieuwe attractie in Phantasialand borduurt voort op het verhaal van de interactieve darkride Maus au Chocolat. Daarin moeten bezoekers een bakkerij redden van de ondergang door met een slagroomspuit muizen weg te jagen. De muizen komen terug in de nieuwe 4D-filmbeleving Die 3 Mausketiere, oftewel: De 3 Muisketiers.

De woordspeling op De 3 Musketiers is niet nieuw: eerder dit jaar kwam al naar buiten dat het merk Die 3 Mausketiere officieel geregistreerd is door het Duitse pretpark. Ongeveer tegelijkertijd nam men afscheid van Pirates in 4D in bioscoopzaal Schauspielhaus, gelegen in parkdeel Berlin. Maus au Chocolat bevindt zich sinds 2011 in hetzelfde themagebied.

Het Schauspielhaus is de afgelopen maanden getransformeerd tot Residenz Theater. Daar gaat dit najaar Die 3 Mausketiere in première. Op posters wordt de nieuwigheid aangekondigd als "de wereldprimeur in 4D voor het hele gezin". Bezoekers die plaatsnemen in het theater beleven "een adembenemende en razendsnelle missie".

Hoofdpersonages
De affiches laten ook al de drie hoofdpersonages zien die in de film voorkomen. Phantasialand heeft er officieel nog niets over bekendgemaakt, maar naar verwachting kan het grote publiek het Residenz Theater zeer binnenkort betreden.

Meer Phantasialand
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be