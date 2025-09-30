Phantasialand

Muizen uit Phantasialand-attractie Maus au Chocolat keren terug in nieuwe 4D-beleving

Een nieuwe attractie in Phantasialand borduurt voort op het verhaal van de interactieve darkride Maus au Chocolat. Daarin moeten bezoekers een bakkerij redden van de ondergang door met een slagroomspuit muizen weg te jagen. De muizen komen terug in de nieuwe 4D-filmbeleving Die 3 Mausketiere, oftewel: De 3 Muisketiers.

De woordspeling op De 3 Musketiers is niet nieuw: eerder dit jaar kwam al naar buiten dat het merk Die 3 Mausketiere officieel geregistreerd is door het Duitse pretpark. Ongeveer tegelijkertijd nam men afscheid van Pirates in 4D in bioscoopzaal Schauspielhaus, gelegen in parkdeel Berlin. Maus au Chocolat bevindt zich sinds 2011 in hetzelfde themagebied.

Het Schauspielhaus is de afgelopen maanden getransformeerd tot Residenz Theater. Daar gaat dit najaar Die 3 Mausketiere in première. Op posters wordt de nieuwigheid aangekondigd als "de wereldprimeur in 4D voor het hele gezin". Bezoekers die plaatsnemen in het theater beleven "een adembenemende en razendsnelle missie".



Hoofdpersonages

De affiches laten ook al de drie hoofdpersonages zien die in de film voorkomen. Phantasialand heeft er officieel nog niets over bekendgemaakt, maar naar verwachting kan het grote publiek het Residenz Theater zeer binnenkort betreden.



