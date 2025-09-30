Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland bevestigt: film in flying theater wordt deels kopie van Voletarium uit Europa-Park

De nieuwe attractie in Plopsaland Belgium wordt een feest der herkenning voor pretparkfans. Het pretpark aan de Vlaamse kust investeert 25 miljoen euro in een nieuw complex met onder andere een enorm flying theater: de Vliegende Cinema. Voor de film die daar gedraaid zal worden, doet men een beroep op een soortgelijke attractie uit het Duitse Europa-Park.

Daar opende in 2017 een flying theater van een andere fabrikant: Voletarium. Plopsaland gaat de Voletarium-film grotendeels hergebruiken, vertelden Studio 100-baas Gert Verhulst en Plopsa-directeur Carl Lenaerts vandaag bij de perspresentatie over de plannen. Wel komen er enkele subtiele aanpassingen. Zo zal de eindscène opnieuw gefilmd worden.

Nu eindigt de film met vuurwerk boven Europa-Park. Dat wordt uiteraard vuurwerk boven Plopsaland. Verder zal men Studio 100-personage Maya de Bij als een digitale animatie aan de productie toevoegen. De rest van de filmreis blijft grotendeels ongewijzigd, met vijftien scènes uit Duitsland, Italië, Kroatië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Oostenrijk, Spanje en Nederland.



Vlieg Mee Met Maya

Plopsaland noemt de variant Vlieg Mee Met Maya, vernoemd naar de bekende bij uit 1912. "Het is bijzonder dat we een figuur die zoveel generaties aanspreekt, kunnen verbinden met een innovatieve attractie", liet Verhulst optekenen. De Vliegende Cinema moet begin 2027 af zijn. Voor verblijfsgasten wil men 's avonds andere films gaan draaien uit de internationale catalogus voor flying theaters.



Overigens had Europa-Park bij de ontwikkeling van Voletarium al plannen om samen te werken met een ander attractiepark, namelijk de Efteling. Aanvankelijk was het de bedoeling om twee soortgelijke attracties te ontwikkelen voor beide parken, met dezelfde film. Toenmalig Efteling-directeur Bart de Boer zag het idee zitten, maar de samenwerking is uiteindelijk gestrand. Vervolgens realiseerde Europa-Park de vliegsimulator alsnog op eigen houtje.



