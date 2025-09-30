Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris onthult spookachtig interieur van restaurant The Unlucky Nugget

FOTO'S Disneyland Paris geeft alvast een voorproefje van het griezelige interieur van The Unlucky Nugget. Het bekende restaurant The Lucky Nugget Saloon in parkdeel Frontierland is voor het halloweenseizoen omgetoverd tot een duistere feestlocatie, geïnspireerd op de bruiloft van Phantom Manor-personage Melanie Ravenswood.

Het restaurant, gelegen in de buurt van het bekende Disney-spookhuis, vormt dit jaar een macabere uitbreiding van de bestaande verhaallijn. Waar bezoekers normaal terechtkunnen voor een klassiek westernmenu, treffen ze nu een uitgestorven trouwreceptie aan, met spinnenwebben, verwelkte bloemen en een vergaan bruidstaartdecor.

Op het podium prijkt een portret van Melanie in bruidsjurk, omringd door cadeaus, kandelaars en serviezen. Volgens Disney werd elk detail zorgvuldig uitgewerkt. "Van verlichting en muziek tot projecties: ieder onderdeel is met precisie geprogrammeerd om een mysterieuze en ijzingwekkende sfeer te creëren."



Huwelijksreceptie

De ruimte stelt de huwelijksreceptie van Melanie Ravenswood voor, vol verwijzingen naar de iconische attractie Phantom Manor uit 1992. The Unlucky Nugget opent officieel op woensdag 1 oktober, tegelijk met de start van het Disney Halloween Festival. Vooraf reserveren is niet mogelijk.



































