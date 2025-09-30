DierenPark Amersfoort

Gordon ondergepoept in DierenPark Amersfoort

FOTO'S Tijdens een bezoek aan een dierentuin heeft Gordon letterlijk stront over zich heen gekregen. De zanger en presentator was deze week in DierenPark Amersfoort samen met Froukje de Both, met wie hij een ochtendprogramma presenteert op Radio 10.

Toen hij een kijkje mocht nemen in een dierenverblijf, werd er op hem gepoept. Dat is te zien in een video die het Talpa-radiostation online heeft gezet. "Er zit een vogel op me te schijten", verzuchtte Gordon, zittend tussen de reuzenschildpadden. "Je hele trui zit onder!", gilde De Both bij het zien van de schade.

Het duo, dat sinds 1 september op doordeweekse dagen te horen is op Radio 10, nam een bus met senioren mee naar het dierenpark. Dat gebeurde ter gelegenheid van de Week tegen Eenzaamheid. Het ging om bewoners van woonzorgcentrum de Koperhorst in Amersfoort.



Apen

De zanger kon het niet laten om enkele schunnige grappen te maken, bijvoorbeeld toen een bejaarde vrouw vertelde dat de apen groter waren dan ze dacht. "Ja, dat zei-ie gisteren ook", klonk het. De senioren konden de meligheid wel waarderen: één van hen plaste naar eigen zeggen bijna in haar broek van het lachen.











