Flamingo Land Resort

Man neergestoken bij Brits pretpark Flamingo Land, vier arrestaties

Gisteren, 19.29 uurBeeld: Theme Park Worldwide

Bij het Britse pretpark Flamingo Land heeft een steekincident plaatsgevonden. Op donderdag 18 september werd een man in de dertig neergestoken op het terrein van het attractiepark. De politie heeft vier personen aangehouden.

Het incident vond plaats rond 01.00 uur 's nachts, in de buurt van de winkel van het park. Flamingo Land ligt in Kirby Misperton, in de Engelse regio North Yorkshire. De bestemming combineert een attractiepark met een dierentuin en vakantieverblijven.

Omdat het resort ook buiten openingstijden bewoond is door gasten, is het terrein 's nachts deels toegankelijk. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend.

Betrokkenheid
Een 22-jarige man uit Stockton-on-Tees is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Daarnaast zijn een 22-jarige vrouw, een 54-jarige vrouw en een 51-jarige man uit de regio Teesside opgepakt op verdenking van medeplichtigheid.

