Duinrell

Youtuber Daniel Weyers presenteert nieuwe dinoshow in Duinrell

VIDEO Duinrell haalt in de herfstvakantie youtuber en bioloog Daniel Weyers naar Wassenaar. Tijdens het jaarlijkse dino-event Dino Discovery verzorgt hij vier keer per dag een interactieve show in het Zomertheater. Weyers, die op YouTube 179.000 abonnees heeft, vertelt onder meer hoe dinosaurussen vroeger leefden.

De voorstelling - van zaterdag 18 tot en met zondag 26 oktober dagelijks te zien om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur - vormt het hoogtepunt van de nieuwste editie van Dino Discovery, het terugkerende herfstconcept van Duinrell. Verspreid over het park staan tussen eind september en begin november meer dan 25 prehistorische wezens opgesteld.

Kinderen kunnen deelnemen aan een speurtocht, fossielen opgraven en na afloop een diploma en sleutelhanger ontvangen. De dino's die Weyers in zijn show behandelt, zijn ook in het park te bewonderen. Vorig jaar stond reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge op het podium met een vergelijkbare familieshow.